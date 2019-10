Willock tem de esperar, diz o técnico do WBA

Chris Willock, extremo cedido pelo Benfica, ainda não tem qualquer minuto na equipa principal do West Bromwich Albion, mas de acordo com o técnico do conjunto inglês, Slaven Bilic, vai ter de ser paciente e esperar por uma oportunidade.

"Está a ficar mais perto [de jogar], mas a verdade é que tem concorrência. Mostra qualidade e talento e tem-nos impressionado nos treinos", salientou o técnico croata, sublinhando, de seguida: "Não se trata apenas dele. Nessa zona do campo temos jogadores que têm jogado muito bem. É algo que dificulta a minha decisão. Às vezes não se gosta, mas é assim em todos os clubes. O Chris vai ter de esperar pela sua chance."