Willock vendido ao Huddersfield

Chris Willock vai ficar em definitivo no Huddersfield Town. Segundo o ‘Daily Mail’, o extremo inglês acertou a transferência para o emblema do segundo escalão do país natal, rendendo à águia pouco mais de 1 M€.





O jogador, de 22 anos, chegou a custo zero à Luz em 2017, mas nunca se estreou na equipa principal.