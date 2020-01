Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Witsel deixa mensagem a Weigl: «Parabéns pela transferência» Belga do Borussia Dortmund, que já jogou no Benfica, despediu-se do companheiro pelas redes sociais





• Foto: Getty Images