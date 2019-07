Wolverhampton quer Rúben Dias e ingleses já falam em negociações

O jornal 'Express & Star' adianta esta sexta-feira que o Wolverhampton terá expressado nas últimas horas o seu interesse na contratação de Rúben Dias, tendo inclusivamente avançado para contactos iniciais junto do Benfica no sentido de saber as condições necessárias para o conseguir. De acordo com aquela publicação, o internacional português encaixa na perfeição na estratégia de mercado da equipa de Nuno Espírito Santo, que passa essencialmente pela aquisição de jogadores jovens com potencial, para que sejam vendidos no futuro por uma verba superior.





Ainda assim, o principal entrave para a concretização deste negócio poderá mesmo ser as verbas envolvidas numa eventual transferência, já que o Wolverhampton não está disposto a chegar aos 66 milhões de euros que o Benfica pede para transferir o jovem defesa central. Um valor que, refira-se, é referente à cláusula de rescisão do jogador de 22 anos, que também é seguido por Arsenal, Manchester United ou Real Madrid.