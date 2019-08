Wolverhampton sai da corrida por Rúben Dias

O jornal 'Express & Star' adianta que o Wolverhampton terá desisitido de tentar a contratação de Rúben Dias, por considerar a verba exigida pelo Benfica (os 66 milhões de euros da cláusula de rescisão) como exagerada. Para mais, o mesmo jornal explica que o clube da Luz não está na disposição de negociar abaixo desse valor por não terá necessidade de vender, especialmente depois de ter encaixado 120 milhões de euros por João Félix.





Desta forma, escreve o 'Express & Star', o Wolverhampton não deve fazer mais nenhuma contratação até ao fecho do mercado de transferências, agendado para esta quinta-feira, fechando assim os seus movimentos no mercado em sete contratações, com um custo total de 97 milhões de euros.Fechada a questão das entradas, o Wolves ainda se mexe no mercado para tentar libertar alguns excedentários, tais como Roderick Miranda, Jordan Graham ou Leo Bonatini.