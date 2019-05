Wolves e Everton de olho em André Almeida

André Almeida culminou a temporada com o recorde jogos numa temporada (53) e por isso terá despertado a cobiça de dois clubes ingleses, segundo informa o jornal ‘The Sun’. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o Everton, orientado por Marco Silva, viram com atenção o desempenho do lateral-direito português, de 28 anos, que, segundo a mesma fonte, pode chegar à Premier League a troco de 10 milhões de libras, ou seja, cerca de 11,3 milhões de euros.





Um facto que impressionou os britânicos diz respeito às 12 assistências na Liga, além dos dois golos apontados. Leicester City, Brighton e Southampton também seguem o defesa com atenção.