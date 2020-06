Wolves mantém oferta por Vinícius

A segunda proposta de 100 milhões de euros de que Luís Filipe Vieira falou, para o próximo defeso, dizia respeito a Carlos Vinícius. O presidente do Benfica confirmou que rejeitou uma proposta de 60 milhões de euros apresentada pelo Wolverhampton pelo avançado brasileiro e atual melhor marcador da Liga NOS, com 15 golos. Ora, esta oferta mantém-se de pé, mesmo atravessada a pandemia, e dependerá da vontade da SAD dos encarnados em transferir ou não o jogador no verão. Recorde-se que a cláusula de rescisão do dianteiro contratado ao Nápoles por 17 milhões está fixada em 100 milhões de euros.