Yony assume proposta do Benfica

Yony González falou na madrugada de ontem, pela primeira vez, do Benfica, com o qual já assinou um pré-acordo. Após ter feito o único golo do jogo contra o CSA, o avançado admitiu ter "conversado com a direção e deixado nas mãos dos empresários"."O Benfica falou com o Fluminense sobre uma proposta, mas não sei nada além disso", garantiu.