Yony González: «Chegou a hora de partir em busca de novos voos»

Yony González confirmou a saída do Fluminense, clube com o qual tinha contrato até ao final de dezembro. O extremo colombiano, de 25 anos, cumpriu apenas uma temporada ao serviço do Flu em que disputou 62 partidas oficiais. Ao todo, marcou 17 golos pela formação do Rio de Janeiro.





"Gostaria de agradecer ao Fluminense, a todos os que me ajudaram dentro e fora de campo, e aos adeptos por todo carinho que recebi durante esta temporada. Foi um ano muito especial para mim. Pela primeira vez joguei fora da Colômbia. Em pouco tempo identifiquei-me com o Fluminense e senti-me acolhido no clube e na cidade. Marquei golos, entreguei-me dentro de campo, lutei muito e saio com a sensação de dever cumprido. É difícil desperdirmo-nos, mas chegou a hora de partir em busca de novos voos. Obrigado, Fluminense. Obrigado, adepto tricolor. Levo-os no meu coração", vincou o jogador numa mensagem partilhada das redes sociais.Recorde-se que Yony tem um pré-acordo assinado com o Benfica para as próximas quatro temporadas e meia . Contudo, o colombiano pode ser emprestado pelas águias.