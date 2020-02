Yony González chegou ao Brasil: «Estive a treinar com o Benfica e estou em forma»

Yony González chegou ao Brasil esta quarta-feira para assinar pelo Corinthians. O extremo colombiano mostrou-se contente pelo novo passo da carreira.





"Estou feliz, é uma grande oportunidade. É um clube gigante, espero vir e fazer o adepto feliz, ajudar a equipa, foi por isso que me contrataram. Estou à disposição para o que o treinador precisar", vincou em declarações transcritas pelo Globo Esporte, garantindo estar em forma."Estive a treinar alguns dias com o Benfica, o último jogo que joguei foi no começo de dezembro. Mas estou bem, estive a treinar. Agora vou falar com o treinador para ver o que posso fazer e estar pronto", reiterou o jogador que havia assinado pelas águias até 2024 Recorde-se que Yony González é moeda de troca no negócio de Pedrinho, criativo brasileiro que ruma ao Benfica em junho.