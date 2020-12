Yony González devolvido pelos LA Galaxy ao Benfica

Os LA Galaxy vão devolver Yony González, que se encontrava cedido pelo Benfica desde agosto e até final do ano. De acordo com a imprensa colombiana, o clube norte-americano decidiu não acionar a opção de compra do passe do extremo, fixada em 4,5 milhões de dólares ( perto de 3,8 milhões de euros). Yony. de 26 anos, fez 9 jogos pelos LA Galaxy. Contratado ao Fluminense, o colombiano é o segundo jogador a ver terminado o empréstimo, depois do central Conti.