Yony González: «O Benfica falou com o Fluminense sobre uma proposta»

Yony González assumiu na madrugada desta terça-feira que existiram contactos por parte do Benfica, algo que o próprio presidente do Fluminense também já havia anunciado . O futuro reforço das águias não foi taxativo sobre o futuro e garantiu estar com a cabeça no tricolor brasileiro."Na verdade, estou a fazer o melhor pelo Fluminense para sair dos lugares de despromoção. Disse que só iria falar sobre a renovação depois do campeonato. O Benfica falou com o Fluminense sobre uma proposta, mas não sei nada além disso. Conversei com a direção e deixei nas mãos dos meus empresários. Estou focado no Fluminense", reiterou após um jogo onde foi o autor do único golo da partida que garantiu a vitória ao 'Flu' sobre o CSA (1-0).O extremo colombiano, de 25 anos, garantiu estar "muito feliz por voltar a marcar". "Fiquei alguns jogos sem marcar. O mais importante foi ajudar o Fluminense a conquistar a vitória. Temos trabalhado muito para alcançar os resultados", acrescentou Yony que rubricou o 17º golo da época ao 59º encontro oficial, tendo sido titular em todos eles.O jogador do Fluminense havia marcado pela última vez a 6 de outubro, na altura a ser dele também o único golo do jogo diante do Botafogo.