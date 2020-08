Yony González ruma à Major League Soccer

Depois de ter sido emprestado e posteriormente devolvido pelo Corinthians, Yony González vai voltar a sair do Benfica sem sequer vestir a camisola das águias. Agora, segundo adianta a CBS Sports, o colombiano de 26 anos vai ser emprestado ao LA Galaxy, num acordo até final do ano que contempla uma opção de compra obrigatória - tal como sucedia no acordo inicial que havia sido feito com o Timão.





Contratado ao Fluminense na época passada, depois de ter feito uma boa campanha nos cariocas, o extremo acabou por nunca se conseguir impor na Luz e volta agora a partir para outras paragens.