Yony González tem acordo com o Ceará

Yony González chegou a acordo com o Ceará para ingressar no clube brasileiro, por empréstimo, até ao final de 2021. Segundo o ‘Globo Esporte’, só falta mesmo o Benfica enviar a documentação para finalizar o processo. De resto, os alvinegros vão suportar uma percentagem do salário. Contratado há um ano, o avançado colombiano, de 26 anos, tem vínculo até 2024, mas nunca atuou na equipa principal das águias. Esteve cedido ao Corinthians e aos LA Galaxy.