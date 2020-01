Yony González viajou para Portugal para assinar contrato com o Benfica

Yony González deverá firmar acordo com o Benfica nas próximas horas para os próximos quatro anos e meio, tal como Record noticiou. O extremo colombiano partilhou nas redes sociais que viajou para Portugal para rubricar vínculo com as águias. Na conta pessoal de Instagram, Yony até já segue o clube da Luz.





O jogador que finda contrato com os brasileiros do Fluminense não deverá, contudo, seguir a carreira de águia ao peito no imediato. Há vários interessados pelo concurso de um dos destaques do último Brasileirão e o seu futuro poderá, ainda assim, ser na Europa. Recorde-se que o Bordéus de Paulo Sousa foi um dos últimos clubes a revelar o interesse em Yony González.