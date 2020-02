Yony já não treinou

Yony González está de saída do Benfica com destino ao Corinthians, do Brasil, e o nosso jornal sabe que já nem treinou ontem, no Seixal. O jogador colombiano, contratado pelos encarnados ao Fluminense, viaja nos próximos dias para São Paulo para se apresentar no Timão. Ao que tudo indica, o extremo, de 25 anos, será emprestado, mas o Corinthians fica com opção de compra do passe.

Esta foi a solução encontrada pelas águias para viabilizar a contratação de Paulinho, que, tal como foi avançado, está ‘amarrado’ para a próxima temporada. Ainda assim, Yony González nunca fez parte dos planos de Bruno Lage, apesar de ter sido inscrito na Liga. O jogador, que também foi negociado com o Bordéus de Paulo Sousa, deixa então o Benfica sem ter somado qualquer minuto pela equipa principal.