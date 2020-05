Yony sem regresso ao Benfica

O regresso de Yony González à Luz está colocado de parte, depois de o representante do extremo ter admitido essa possibilidade. O jogador está emprestado ao Corinthians, que tem opção de compra obrigatória (3 milhões de euros).

Gianluca de Franco abriu a porta a um regresso do jogador colombiano ao Benfica, devido à incerteza que a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus provocou no mercado de transferências. "O Corinthians pode comprá-lo no final de junho. Caso tal não aconteça, regressará ao Benfica, clube com o qual tem mais quatro anos de contrato", referiu o agente ao ‘Gol Caracol’.

O diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, desmentiu essa hipótese. "Temos um contrato assinado que prevê a compra obrigatória a meio do ano", disse, citado pelo Globoesporte.