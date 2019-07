Yuri Ribeiro em definitivo no Nottingham Forest e Alfa Semedo por empréstimo

Mais dois dossiês concluídos no Benfica: Yuri Ribeiro e Alfa Semedo vão jogar no Nottingham Forest. O primeiro a título definitivo com o Benfica a ficar com 50 por cento de uma futura venda e o segundo por empréstimo. Os dois já estão a fazer os testes médicos no clube inglês.O português e o luso-guineense não faziam parte das opções de Bruno Lage e Alfa Semedo nem sequer se apresentou para o arranque dos trabalhos, ao contrário do defesa. Yuri ainda esteve no treino de conjunto de sábado.Yuri Ribeiro já deixou uma mensagem no adeus ao Benfica. "Cheguei ao Benfica com 15 anos, com o sonho de um dia representar a equipa principal. Foi conseguido. Foram anos de um crescimento profissional e pessoal enorme. Direção, técnicos, médicos, fisioterapeutas, funcionários do clube, adeptos e principalmente aos jogadores com quem tive gosto de partilhar o meu dia a dia, e o privilégio de fazer grandes amizades! Não foi uma época fácil, mas ajudou-me a crescer para o futuro. Cheguei aqui um miúdo mas saio daqui um Homem. Muito Obrigado Benfica", escreveu o lateral.