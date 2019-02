Yuri Ribeiro oferece bolas ao Vieira Sport Clube

Yuri Ribeiro não esquece as raízes e esta quinta-feira, representado pelo sei irmão Romeu Ribeiro, entregou ao clube da sua terra natal, o Vieira Sport Clube, 12 bolas oficiais do Benfica para a Liga NOS.O gesto do futebolista do Benfica, de 22 anos, mereceu o agradecimento público do clube de Vieira do Minho."Lembramos que Yuri Ribeiro não chegou a ser atleta de formação do Vieira SC mas não esqueceu as suas origens tendo-nos presentado com estas 12 bolas que em muito nos irão ajudar. Já o seu irmão Romeu iniciou-se nos infantis do Vieira tendo logo feito parte de uma equipa que se sagrou campeã da categoria pela primeira e única vez no nosso clube. O nosso muito obrigado aos manos Romeu e Yuri", pode ler-se na mensagem que o Vieira Sport Clube publicou na sua página de Facebook.