Yuriel Celi no radar do Benfica

Yuriel Celi despertou o interesse do Benfica, segundo dá conta o portal EuropaCalcio. O médio-ofensivo peruano, de apenas 18 anos, atua pela Academia Cantolao, no país natal, e já é internacional sub-23 pelo seu país. Celi foi um dos destaques do Campeonato Sudamericano sub-17 em 2019, fazendo três golos em oito jogos.