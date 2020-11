Zahavi no terreno para encontrar uma saída para Weigl

Insatisfeito no Benfica, conforme Record adiantou na semana passada, Julian Weigl mudou recentemente de empresário, segundo adianta a imprensa alemã. De acordo com 'Bild', numa informação já confirmada pelo nosso jornal, o médio passou a ser representado pelo israelita Pini Zahavi, que já estará inclusivamente no terreno em busca de um novo clube para o médio de 25 anos seguir carreira a partir de janeiro.





De acordo com os relatos da imprensa alemã, a decisão de Weigl em mudar de empresário ter-se-á devido ao facto de a Sports eXcellence ter mostrado pouca abertura em procurar uma saída do Benfica em janeiro, algo que deixou o médio internacional alemão desagradado.Agora com Zahavi a seu lado, Weigl espera conseguir resolver o seu futuro, ainda que seja desde já certo que o Benfica não aceitará a sua saída por uma verba abaixo dos 25 milhões de euros . Ainda assim, conforme o nosso jornal avançou, não está descartada a hipótese de o jogador poder sair a título de empréstimo, sendo que, nesse caso, o clube que garantir o jogador, de 25 anos, terá de ficar responsável pela totalidade dos salários de Weigl, aproximadamente 2 milhões de euros líquidos, além de uma taxa de empréstimo: 2 milhões de euros por época. Caso a cedência seja apenas válida até ao final da temporada, o valor cai para metade.