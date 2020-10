Zé Gomes ficou com a camisola 20

Zé Gomes foi inscrito no último dia de mercado pelo Benfica depois da transferência para os turcos do Göztepe ter fracassado. O avançado português de 21 anos, outrora uma das grandes apostas da formação das águias, escolheu a camisola número 20 neste seu regresso à Luz, um número com peso nos últimos anos depois de ter pertencido a Nico Gaitán, Di María ou Simão Sabrosa.





O melhor marcador e futebolista do Euro Sub-17, em 2016, tem contrato com os encarnados até junho de 2022 e na segunda metade da temporada esteve emprestado ao Lechia Gdansk. Apesas das boas prestações, tendo apontado dois golos em 14 presenças oficiais, o emblema polaco não teve interesse em prolongar a cedência."Colocámos esse assunto de parte. Temos o Flávio Paixão e o Lukasz Zwolinski, além do Jakub Arak que recupera de lesão. Não precisamos de quatro avançados. O Zé Gomes não teria a garantia de jogar connosco tanto quanto esperava. Por isso, decidimos que ele não voltaria", explicou Adam Mandziara, presidente do Lechia Gdansk.