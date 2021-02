Zé Gomes oficializado como reforço dos búlgaros do Cherno More

Zé Gomes foi esta segunda-feira oficializado como reforço dos búlgaros do Cherno More, sem que a duração do vínculo tenha sido revelado pelo novo emblema, ele que conta com contrato válido com o Benfica até junho de 2022. O avançado português, de 21 anos, havia cumprido esta temporada oito presenças oficiais pela equipa B, sem qualquer golo apontado.





Na última época, o melhor marcador do Europeu sub-17 em 2016 esteve cedido aos polacos do Lechia Gdansk, destacando-se com dois golos em 14 encontros oficiais na segunda parte dessa temporada. Na primeira parte, esteve emprestado ao Portimonense.O futebolista formado no Seixal estreou-se pela equipa principal em 2016/17, sagrando-se inclusivamente campeão nacional pelos encarnados quando estes eram comandados por Rui Vitória. Desde então, 'Zé do Golo', como também é conhecido, foi perdendo espaço e não mais teve oportunidades. No Cherno More, Zé Gomes vai encontrar o técnico Ilian Iliev, um nome bem conhecido dos portugueses. O treinador búlgaro, de 52 anos, foi jogador do Benfica durante duas temporadas, antes de também ter alinhado pelo Marítimo e Salgueiros.