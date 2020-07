Zé Gomes perto de continuar no Lechia Gdansk

Zé Gomes está no Lechia Gdansk desde janeiro e o contrato de empréstimo do avançado luso-guineense ao emblema polaco finda no final do presente mês. Uma vez que o campeonato na Polónia continua, o Lechia quer prolongar o vínculo que tem com jovem, de 21 anos, mas não apenas por 30 dias.





"Com o Benfica está quase fechado e ele quer continuar. Queremos assinar um contrato mais longo com o jogador e não apenas prorrogá-lo por um mês", referiu o treinador Piotr Stokowiec após a vitória sobre o Jagiellonia Bialystok (2-1). Zé Gomes foi titular e fez a assistência para o primeiro golo, saindo ontem aos 69 minutos.O avançado formado no Benfica Campus tem contrato com os encarnados até junho de 2022 e soma nove presenças oficiais pelo Lechia Gdansk. Na primeira parte da presente temporada, Zé Gomes esteve emprestado ao Portimonense.