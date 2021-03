Zé Gomes: «Recebi uma oferta do Barcelona e o Benfica rejeitou, não tive as chances que queria»

Zé Gomes era uma das grandes promessas formadas no Benfica Campus mas acabou por nunca se impôr na principal equipas das águias, algo que o próprio reconhece. O avançado português, de apenas 21 anos, desvinculou-se do clube da Luz em fevereiro para representar os búlgaros do Cherno More e falou agora das vivências passadas.





"Comecei na formação do Sporting, mas não deu certo e fui levado para o Benfica. Treinei com os seniores, até recebi uma oferta do Barcelona, mas o Benfica recusou e disse-me que eu me ia impôr. Esperei pelo meu momento, mas só entrava em jogo por 5 minutos e não tive as chances que queria. Jogar apenas pela segunda equipa do Benfica não era o que queria. No ano passado joguei emprestado na Polónia e lá queriam que eu voltasse para o Lechia Gdansk, mas esse não era o projeto que eu queria, nem a equipa B do Benfica. Não queria ficar em Lisboa e quando surgiu a oportunidade de vir a Varna, decidi aproveitar o novo desafio. Aconteceu muito rapidamente, em apenas dois ou três dias. O treinador [Ilian Iliev] falou com o meu empresário, depois falou ele comigo. Gostei das ideias deles e das opiniões sobre futebol, bem como sobre o projeto do clube e disse que sim", vincou em declarações ao portal 'Gong'.Pelo Cherno More, o melhor jogador e marcador do Europeu sub-17, em 2016, conta já quatro presenças e um golo apontado (ao Beroe). Zé Gomes explicou o que o atraiu na nova equipa e no campeonato da Bulgária."A equipa está a tentar jogar futebol e eu gosto disso. Eles jogavam um futebol direto na Polónia e eu decidi que não poderia desenvolver-me como jogador ali, enquanto o Cherno More joga como o Benfica - ao ataque e com mais passe. Acho que esta é uma boa oportunidade para mim. O treinador Ilian Iliev diz-me para não pensar constantemente nos golos mas sim no meu jogo. Ele acredita que assim os golos aparecerão sozinhos, sem estar à procura deles. Quero ajudar a equipa a alcançar o que ela procura e ser um jogador de equipa. Quero jogar com o Cherno More na Liga Europa. No Benfica estava muito habituado a jogar com a bola, a tê-la em todos os jogos e não corria muito. Na Bulgária pode haver mais corrida e na defesa precisamos de melhorar. No geral, gosto do campeonato. Há equipas a tentar jogar futebol", explicitou aquele que é conhecido como "Zé Golo".