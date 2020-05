Zé Gomes: «Sinto-me muito bem em Gdansk mas tudo dependerá do Benfica»

Zé Gomes cumpre ao serviço do Lechia Gdansk a primeira experiência fora de Portugal. O avançado português de 21 anos está emprestado à formação polaca até ao final da temporada mas demonstrou vontade em prolongar a experiência.





"Não houve conversas sobre o futuro. Sinto-me muito bem em Gdansk, é um excelente local para um jogador de futebol, mas tudo o que acontecer dependerá do Benfica. O mais importante é que eu estou saudável. Quero mostrar a minha melhor versão, independentemente da minha posição", frisou o jogador cedido pelo Benfica em declarações ao portal 'Trojmiasto', equipa que tem vínculo com as águias até junho de 2022.O campeão da Europa sub-17 por Portugal em 2016 conta três jogos oficiais e um golo pelo Lechia Gdansk e explicou que a pandemia do novo coronavírus não foi benéfica a título individual."Na verdade, foi um momento mau para parar porque comecei a entrar na equipa. No entanto, uma pandemia é muito séria para eu vê-la dessa forma. A liga está de volta, estamos todos saudáveis e isso é a coisa mais importante. Eu vou conseguir mostrar-me", vincou o futebolista que na primeira parte da temporada representou o Portimonense."Eu não estava com medo. Sou jovem e saudável. Claro, senti uma ameaça porque até ir à loja tem um certo risco, mas senti-me seguro. Como sou chefe de família, o problema era que eu passava os momentos mais difíceis sozinho. Por razões óbvias, ninguém na minha família podia visitar-me em Gdansk. Passei algum tempo a treinar, a assistir a séries e jogos, incluindo aqueles em que participei. Assisto aos meus desempenhos para melhorar o meu próprio jogo. Foi difícil para mim assistir à televisão poloca, mas aprendi algumas palavras, principalmente as que são relacionadas com o futebol. Corteio o meu próprio cabelo, não queria arriscar. Por um lado, face ao meu com a saúde e por outro para não expôr as outras pessoas. A pandemia é provavelmente a época mais estranha que eu já vivi. É como se tudo tivesse parado, houve tempo para pensar em muitas coisas."