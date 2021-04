Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zeca esteve com Vlachodimos na seleção grega: «Ele está triste por não jogar no Benfica» Médio português partilhou balneário com o guarda-redes nos últimos dias e revela o estado de alma do jogador encarnado