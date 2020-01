Zezinho é o primeiro jogador do Benfica no mundo dos eSports

Zezinho é o primeiro jogador do Benfica conhecido para ser aposta no mundo dos eSports. Henrique Lempke, mais conhecido por Zezinho, é, segundo a 'Globoesporte', uma contratação efetivada com as águias desde o final do último ano para o jogo FIFA20.





Henrique Lempke foi o melhor brasileiro no último Mundial de FIFA. Acabou por ser eliminado nos oitavos-de-final pelo argentino Nicolas Villalba.

O jovem natural de Camaquã, em Rio Grande do Sul, deverá fazer a estreia de águia ao peito na FUT Champions Cup Stage 3. A prova será disputada entre 17 e 19 de janeiro, em Atlanta, nos Estados Unidos.Zezinho, de 20 anos, estava ligado à empresa Team Gullit, gerida pela lenda do futebol holandês Ruud Gullit, mas o contrato que ligava as partes terminou entretanto.