Zivkovic com vidros nos olhos e Weigl em choque

Andrija Zivkovic terá sido atingido por estilhaços de vidro nos olhos e é a situação que inspira mais cuidados, na sequência do ataque ao autocarro do Benfica no Seixal, apurou Record. No caso de Julian Weigl, que também recebeu cuidados hospitalares por precaução, o médio alemão ficou mesmo em choque.





Refira-se que, apesar da situação não aparentar ser grave, os responsáveis benfiquistas decidiram que seria melhor os dois jogadores receberem assistência hospitalar, após este ataque dirigido por alegados adeptos do Benfica insatisfeitos com o resultado da equipa, frente ao Tondela.O ataque dirigido ao autocarro das águias sucedeu já num viaduto à chegada ao Seixal e nem a presença de batedores evitou que o autocarro benfiquista fosse atingido, provocando o pânico.Recorde-se que este é o segundo ataque que o médio alemão sofre, depois de, em 2017, na véspera de um encontro a contar para a Liga dos Campeões, o autocarro do Borussia Dortmund, equipa que na altura representava, ter sido atacado por uma bomba.