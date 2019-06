Zivkovic decide futuro

Andrija Zivkovic terminou a participação no Campeonato da Europa sub-21 pela Sérvia no domingo - com três derrotas em três jogos - e encontra-se de férias, a estudar o futuro a curto prazo. O extremo formado no Partizan é um dos jogadores que tem ordem para se apresentar nos trabalhos a 1 de julho, mas não é crível que integre o plantel orientado por Bruno Lage em 2019/20.

O internacional sérvio, de 22 anos, cumpriu 30 presenças oficiais em 2018/19 mas a esmagadora maioria como suplente utilizado. Em caso de saída em definitivo, Zivkovic embolsará 3 milhões de euros com o negócio.