Zivkovic deixa mensagem de despedida e jogadores do Benfica reagem

Na hora da despedida, Andrija Zivkovic agradeceu a todos com quem trabalhou no Benfica. O extremo, que rescindiu esta quarta-feira com as águias, termina assim a sua passagem de quatro anos pela Luz e disse que vai em busca de "novos desafios".





Depois de quatro anos no Benfica, chegou a hora de dizer adeus. Quero agradecer a todos os que trabalham no clube a hospitalidade e o companheirismo! Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de integrar esta família grandiosa e farei parte dela para sempre. Parto em busca de novos desafios, grandes jogos e vitórias. Amo-vos a todos", disse o internacional sérvio no Instagram.Uma publicação que contou com comentários de atuais e antigos jogadores do Benfica, como Bruno Varela, Carrillo, Seferovic, Krovinovic e Ferro, a desejarem felicidades. O médio croata considerou mesmo Zivkovic um "craque".