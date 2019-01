Andrija Zivkovic foi suplente no primeiro jogo oficial de Bruno Lage com treinador principal do Benfica mas luta com Franco Cervi para ser titular no embate com o Santa Clara. O extremo sérvio, que era titular até à saída de Rui Vitória, esteve 28 minutos em campo com o Rio Ave e fez a assistência para a consumação da reviravolta do Benfica - na altura o 3-2 - que aconteceu através de um toque subtil de João Félix.