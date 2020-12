Zivkovic recorda golo marcado ao Benfica: «Queria mostrar-lhes que erraram comigo»

Andrija Zivkovic deu, esta segunda-feira, a primeira grande entrevista desde a sua saída do Benfica. O extremo sérvio, que rescindiu com o Benfica para dar continuidade à sua carreira no PAOK, recordou as últimas temporadas de águia ao peito, abordou o afastamento da equipa e ainda o momento em que eliminou os encarnados no playoff da Liga dos Campeões ao apontar o golo da derrota dos portugueses (1-2) em Salónica.

"Foi realmente incrível, embora eu soubesse que ia dar tudo enquanto ainda estava a entrar no jogo. Foi um sentimento estranho, apesar de estar ressentido queria mostrar-lhes que tinham errado comigo. Embora, claro, por respeito ao clube, não quisesse comemorar o golo. Mas faz tudo parte do desporto. E esse golo foi perfeito para mostrar que eu escolhi o caminho certo", começou por dizer o extremo sérvio, em entrevista ao 'MozzartSport'.

Exclusão da equipa veio "sem qualquer razão"

"Eu sei que pode soar um pouco estranho para alguns, mas sinto que não tive as oportunidades que merecia no Benfica. E se consegui, usei-as da melhor forma. Mas um tempo depois acabei por ser excluído, não joguei não sei porquê. Realmente não sei qual foi o motivo, eles apenas tiraram-me da equipa. E eu dei sempre 100 por cento de mim o tempo todo, sempre me dediquei ao máximo nos treinos, trabalhei individualmente e tudo isso pode ser constatado agora."

Futuro pela frente

"Eu ainda sou jovem, tenho 24 anos, o melhor período do meu futebol está à minha frente e sinto que amadureci como pessoa, não faria escolhas estúpidas neste momento. Agora, o mais importante para mim é jogar e é por isso que eu acho que fiz uma boa escolha quando vim para o PAOK."

Golos e assistências

"É como eu digo, trabalhei individualmente até ter uma oportunidade para jogar. Por momentos foi difícil, porque nunca sabes quando podes sair de uma situação como aquela. Mas trabalhei sempre e acho que mostrei que estava pronto mesmo quando eliminei o Benfica com um golo. Depois disso, continuei a jogar em todos os jogos", concluiu.