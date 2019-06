Zlobin aponta ao onze do Benfica

Ivan Zlobin ainda não se estreou pela equipa principal, mas está ansioso. "O meu desejo é ficar no Benfica e provar que mereço um lugar no plantel. Tenho 100% de certeza que essa hipótese vai aparecer e terei de agarrá-la", garante o guarda-redes russo, em entrevista ao portal Championat, explicando o momento em que subiu à trave da baliza, em plena celebração do título de campeão por parte do Benfica: "É uma tradição que estava a cargo de Paulo Lopes. Samaris apareceu e disse-me para subir à trave. ‘O quê? Eu não joguei, as pessoas não me conhecem’, respondi. Ele respondeu que eu merecia este troféu como toda a gente. Foi bom, é isto que significa ser uma equipa. Cheguei em janeiro, mas o treinador e os companheiros de equipa respeitam-me."

Para Lage, só elogios. "Antes do Dínamo Zagreb, o treinador de guarda-redes perguntou-me se estava pronto e eu disse que sim. Fiquei feliz e ele riu-se. ‘Ainda bem que estás, mas quem vai jogar é o Vlachodimos’. Foi uma decisão sensata, na verdade. O treinador não tirou o guarda-redes depois de errar no campeonato para não o ferir mentalmente. Deu-lhe confiança", explica Zlobin.