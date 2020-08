Zlobin despede-se do Benfica: «Foram anos muito bons e uma experiência incrível»

Ivan Zlobin foi este sábado confirmado no Famalicão para as próximas cinco temporadas depois de se desvincular do Benfica. O guarda-redes russo que chegou ao Benfica em 2015 despediu-se dos amigos que deixou na Luz.





"Quero agradecer todo o pessoal do Benfica. Foram anos muito bons para mim e uma experiência incrível. Agradeço à equipa de guarda-redes, com quem trabalhei diariamente. Foram fantásticos. Despeço-me de uma equipa onde fiz grandes amigos e passei um tempo inesquecível. Começo uma nova etapa da minha vida!", vincou numa mensagem partilhada na conta pessoal de Instagram.Zlobin chegou ao Benfica procedente da União de Leiria, começando por alinhar na equipa de juniores das águias. Em 2019/20, o jogador de 23 anos estreou-se na equipa principal, cumprindo ao todo sete jogos oficiais.