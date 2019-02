Zlobin “é exemplo” para Nuno Gomes

Nuno Gomes considera que Ivan Zlobin, promovido ao plantel principal do Benfica em janeiro, "é um exemplo de um jovem futebolista que persegue o seu sonho". "Trabalha no máximo, faz tudo o que lhe pedem nos treinos. É um verdadeiro profissional", afirmou o antigo avançado, em entrevista ao ‘Sport Express’, da Rússia.

O guardião, de 21 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, quando Nuno Gomes liderava a formação. "Recebi informações dos olheiros indicando que ele jogava na U. Leiria e era muito bom. Eu e outras pessoas do clube fomos vê-lo e confirmámos o seu talento. Pedimos à U. Leiria que nos cedesse", recordou. "Ele chegou e rapidamente convenceu os nossos treinadores, que pediram para que assinasse com ele, o que fiz. Ele fez o que tinha a fazer, pois ainda está no Benfica e chegou à primeira equipa", acrescentou.

Uma época antes de Zlobin, os encarnados contrataram o central russo Lystcov, que também se destacou no clube leiriense. Esta época, o futebolista conta um jogo pela equipa B e outro pela de sub-23 das águias. Nuno Gomes explicou que Lystcov "não tem tido muita sorte ultimamente". "Na primeira equipa estão dois jovens [Rúben Dias e Ferro] que jogaram com ele. Pode ser que tenha uma oportunidade. Mas, se falhar no Benfica, fará carreira noutro clube porque tem qualidades para se tornar um bom central."