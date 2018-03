Neste momento, o futuro da baliza dos encarnados está bem protegido, uma vez que os dois guarda-redes mais utilizados esta época na equipa B por Hélder Cristóvão têm a confiança da SAD encarnada. Falamos de Zlobin, que começou a temporada como titular, e de Fábio Duarte, que segurou o lugar no onze há menos de um mês.Zlobin, de 21 anos, foi contratado pelas águias ao CSKA Moscovo em 2015 – assinou até 2021 –, tendo começado por integrar a equipa de juniores. Na B, chegou a estar ‘tapado’ por Ederson e André Ferreira – emprestado ao Leixões – mas no último verão integrou mesmo o arranque dos trabalhos de pré-época sob a orientação de Rui Vitória.Fábio Duarte, de 19 anos, integrou a formação secundária das águias desde o primeiro dia da época, mas só recentemente assumiu a titularidade. O guarda-redes internacional sub-19, de 1,87 metros, tem contrato com os encarnados até junho de 2022.