Zlobin ganha vantagem a Svilar

Zlobin, ao contrário do previsto, foi o suplente de Vlachodimos no jogo da Supertaça, frente ao Sporting, tendo relegado Svilar para fora da convocatória. O russo parece ter ganhado vantagem, perante aquele que era o habitual segundo guardião da hierarquia. A forte possibilidade do belga poder sair ainda no presente mercado de transferências pode explicar a decisão.