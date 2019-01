Zlobin no banco pela primeira vez

O regresso de Ivan Zlobin aos convocados é uma das novidades de Bruno Lage para o encontro com o Boavista e, confirmando-se o cenário antecipado ontem pelo nosso jornal, vai estar hoje no banco.O guarda-redes russo, de 21 anos, foi chamado pela última vez para um encontro da equipa principal a 29 de agosto, na deslocação do Benfica ao reduto do PAOK, em jogo do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.O camisola 72, que tem contrato com o clube da Luz até 2024, beneficiou da saída de Bruno Varela para o Ajax para segurar o lugar como terceiro guarda-redes. Hoje estará no banco, uma vez que Svilar é baixa certa devido a uma mialgia no adutor direito.