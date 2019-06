Zlobin: O "asiático" que alimentam de graça

Ivan Zlobin diz estar "plenamente integrado" num país onde costumam tratá-lo por "asiático". O futebolista russo está a tirar a carta de condução, assume já "dominar o português" e conta que o maior problema até agora em Portugal nem foi desportivo. "Numa tarde pus a máquina a lavar, fui dormir a sesta e uma hora depois acordei com uma inundação. Felizmente não morava ninguém no apartamento debaixo do meu", brinca o natural de Tyumen, na Sibéria, que é facilmente reconhecido no Seixal. "Entro numa loja e dizem: ‘Olá Ivan. Como estás?’ Há um café onde os donos, adeptos do Benfica, se recusam a receber dinheiro e oferecem a comida aos jogadores. Vou dar-lhes equipamento como forma de agradecer", justifica, frisando que "a maioria dos colegas vai de BMW ou Mercedes para os treinos". "Eu vou a pé. Estou a 4 minutos do Campus", reiterou.