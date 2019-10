Zlobin: «Quando estou no banco fico feliz quando o Ody faz defesas importantes»

O russo Zlobin foi o jogador escolhido para falar à comunicação social na antevisão ao Zenit-Benfica. O guarda-redes diz estar feliz por voltar ao seu país e mostra um boa relação com Vlachodimos, habitual titular da baliza encarnada.O meu objetivo é treinar e jogar. O mister é que escolhe. Quando estou no banco fico feliz quando o 'Ody' faz defesas importantes e deixamos a baliza em branco.Nunca pensei sobre isso. O meu objetivo é sempre o treino e o jogo. Agora, quando tive a oportunidade de voltar aqui, sinto-me bem.É um orgulho voltar à Rússia com uma grande equipa como é o Benfica. A única coisa que espero do jogo é ganhar e somar três pontos.