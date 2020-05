Zlobin treinou saltos na varanda

Ivan Zlobin desvendou que cada jogador da equipa do Benfica teve "um plano de treino individual que mudava de tempos a tempos", realizado em casa, em isolamento social. Ao guarda-redes russo dos encarnados foi pedido algo em particular. "Não ganhei peso durante o tempo em que estive isolado mas o nutricionista pediu-me para perder um quilo. Ele fez tudo com clareza", reiterou o jogador, de 23 anos, em entrevista ao jornalista Oleg Lysenko.

Zlobin contou que passou o tempo em isolamento de forma ativa em Portugal, com a mulher Arina. "De tempos a tempos, enviava um vídeo ao treinador para ele corrigir um aspeto técnico. Além disso, eu e a minha mulher cumprimos os treinos concedidos online por uma conhecida cadeia de ginásios na Rússia", explicou o guardião russo, que se estreou esta temporada na 1ª equipa, contando sete presenças oficiais.





"Na varanda fiz exercícios de saltos necessários para um guarda-redes. O vizinho de baixo não se queixou do barulho mas ele também é futebolista", afirmou. O guardião contratado à U. Leiria em 2015/16 garantiu estar muito feliz por "voltar ao ambiente" e que ainda não viu todos os colegas porque "estão divididos por grupos".