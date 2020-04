Adeptos do Boavista chamados a eleger melhor onze: conhecidos os nomeados para defesa-esquerdo

Continua a ter grande adesão dos sócios e adeptos do Boavista a eleição do onze da história que os responsáveis do Bessa promoveram nesta fase de ausência da competição.





A divulgação dos nomeados e respetiva votação tem provocado bastante discussão, no bom sentido da palavra, nos meios do clube, nomeadamente na página do Facebook dos axadrezados, sendo que a última "notícia" foi a divulgação dos nomeados para a votação do melhor defesa-esquerdo da história do clube. São eles Nelo, Mário Silva, Quevedo, Caetano e Taí, todos eles figuras importantes em diferentes épocas dos axadrezados.Registe-se que os nomeados para a posição de lateral direito foram Queiró, Jaime Alves, Rui Casaca, Paulo Sousa e Frechaut, mas ainda não é conhecido o vencedor, enquanto na baliza já se sabe que Alfredo Castro ganhou a "corrida", com 46,3 por cento dos votos, a Ricardo, que ficou em segundo, seguindo-se os restantes três nomeados da posição específica: William, Matos e Botelho.