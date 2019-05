Adeptos do Boavista jantam em frente à sede da Liga em forma de protesto

Um grupo de cerca de 50 adeptos do Boavista reuniu-se esta segunda-feira para, de forma original, protestar contra o horário do jogo entre o V. Setúbal e o Boavista, concentrando-se em frente à sede da Liga, no Porto, para ver o jogo decisivo da equipa na luta pela permanência e para jantar.A iniciativa partiu de Rui Ventura, sócio n.º 5036 dos axadrezados, que, à reportagem dedestacou a "falta de sensibilidade de quem marca os jogos para com os verdadeiros adeptos do futebol". "O nosso protesto não tem tanto que ver com o facto de ser um jogo à segunda à noite ou à sexta à noite, é mais porque sentimos que não tem havido bom senso na marcação de determinados jogos como este. Obviamente era quase impossível a uma sócio que trabalhe ir hoje ver o jogo", referiu Rui Ventura.No fundo, o objetivo deste protesto passa por apelar à atenção da Comissão de Calendário da Liga para haver um maior pensamento nos adeptos na hora da marcação das partidas.