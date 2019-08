Adeptos furiosos com eliminação

Os adeptos do Boavista não esconderam a fúria pela eliminação na Taça da Liga, aos pés do Casa Pia, e foi mesmo necessária a intervenção da equipa de segurança presente no Estádio Municipal de Mafra para impedir um incidente mais grave.

No final da partida, os jogadores dirigiram-se aos adeptos axadrezados para agradecer o apoio mas estes responderam com insultos e ameaças, levando o grupo a afastar-se em direção aos balneários.