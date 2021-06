Admar Lopes falado em Itália e na Premier League

Admar Lopes poderá estar a caminho de um clube da Série A italiana, falando-se com insistência da Sampdoria. O ainda diretor geral para o futebol do Boavista e que já esteve na construção do plantel 2020/21, é notícia de destaque no 'One Football', site especializado no mercado de transferências e que faz um trabalho bem extensivo com o dirigente de 37 anos, detalhando a sua carreira e registando inclusivamente que há também clubes da Premier League que olham para Admar Lopes como uma boa solução.





Antigo braço direito de Luís Campos em França, no Mónaco e no Lille, Admar Lopes contou também com esta colaboração quando entrou na estrutura da SAD do Bessa."É um descobridor de talentos que fala cinco línguas e mistura personalidade, vontade de crescer e arrancar com uma nova aventura, após importante aprendizagem ao lado de Campos e uma experiência no Boavista que permitiu o início do caminho. Vários clubes procuram um diretor com este perfil, tanto na Itália como em Inglaterra", regista-se na notícia do 'One Football'.