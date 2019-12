Administrador do Boavista vê Sá Pinto a... "segurar o seu posto de trabalho"

Diogo Braga, administrador da SAD do Boavista, fez este domingo uma publicação na sua página no Facebook destinada a Sá Pinto, treinador do Sp. Braga. No final da derrota dos arsenalistas diante do Aves, no sábado, o técnico fez uma referência aos boavisteiros que claramente não caiu bem no Bessa: "Fomos ineficazes, não merecíamos ser derrotados. É o terceiro jogo que perdemos com equipas que não ganham a ninguém. Foi assim com o Boavista e com o V. Setúbal. "





Ontem, Diogo Braga reagiu desta forma: "Temos de relativizar e compreender quem tenta, desesperadamente, segurar o seu posto de trabalho..."