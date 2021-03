Agente admite saída de Alberth Elis se o Boavista for despromovido

O empresário Daniel Solís abordou a situação desportiva do avançado Alberth Elis, em declarações ao jornal hondurenho 'Diez'. O mesmo jornal refere que o agente admitiu a possibilidade do jogador sair do Boavista no fim da época, se o clube for despromovido, atendendo a uma cláusula prevista no contrato.





"A equipa está numa posição complicada e estamos a ver outras opções que precisam de ser consolidadas, chegar a acordo entre todas as partes para fazer uma mudança, mas neste momento não sabemos como vai acabar o campeonato. Mas sim, temos um plano B se isso chegar a acontecer. Tivemos contactos com outras equipas, mas nada mais do que conversas, nada sólido nem confirmado", afirmou Solís ao referido jornal."Temos visto que Elis tem tido estatísticas positivas mas a equipa não tem tido a sorte de estar numa posição melhor. O facto de a equipa não estar nos primeiros lugares não significa que os outros clubes não estejam a ver o Alberth Elis e a sua grande projeção. Estamos a avaliar novas oportunidades que possam surgir mais à frente. O Elis está tranquilo, mas sim, a posição da equipa obriga a cuidados", disse ainda, sublinhando a vontade de "continuar na Europa".Alberth Elis chegou ao Boavista no último defeso, tendo rubricado um contrato válido até junho de 2024. Esta época tem quatro golos apontados em 22 jogos. Já o Boavista ocupa o penúltimo lugar da classificação, ocupando um dos dois lugares de descida direta à 2.ª Liga.