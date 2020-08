Agon Elezi com lugar no Boavista

O Boavista tem mais uma jovem promessa no plantel de 2020/21. Trata-se de Agon Elezi, médio de 19 anos, internacional pela Macedónia do Norte e que jogava na Albânia, no Skenderbeu, clube que fica com 10 por cento do passe, com os axadrezados a investirem 400 mil euros. Rubrica um contrato de três anos. Angel Gomes e Pizzuto são mais dois jovens a caminho e a quem falta apenas o carimbo oficial.

O clube do Bessa está de luto pela morte do pai de Sauer, a quem Record apresenta sentidas condolências.