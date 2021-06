Alberth Elis faz artroscopia ao joelho esquerdo

O futebolista Alberth Elis, que alinha no Boavista, da I Liga portuguesa, foi submetido na sexta-feira a uma artroscopia ao joelho esquerdo, resultante de uma lesão no menisco ao serviço da seleção das Honduras.

"Depois do jogo com a Costa Rica, da Liga das Nações da CONCACAF, notámos uma inflamação no seu joelho e fizemos uma ressonância magnética em Atlanta, nos Estados Unidos, que revelou um menisco rasgado no joelho esquerdo. O jogador está de baixa e foi operado", explicou o médico dos 'catrachos', Guillermo Toledo, nas redes sociais.

Alberth Elis, de 25 anos, foi totalista nos dois encontros das Honduras na 'final four' da primeira edição da prova, ao participar na derrota com os Estados Unidos (1-0), nas meias-finais, em 04 de junho, e no empate com a Costa Rica (2-2, após prolongamento), dois dias depois, que valeu o terceiro lugar através do desempate por penáltis (5-4, para as Honduras).

O dianteiro já tinha marcado oito golos em 32 jogos na época de estreia no Boavista e completou diante dos costa-riquenhos a primeira dezena de remates certeiros em 45 presenças pelos 'catrachos', enfrentando agora "duas a três semanas" de recuperação.

Apesar de falhar o encontro particular de domingo diante do México, que perdeu com os Estados Unidos na final da Liga das Nações da CONCACAF, Alberth Elis deve participar na Gold Cup 2021, entre 10 de julho e 01 de agosto, também em solo norte-americano.